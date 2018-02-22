Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Тайване

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в четверг у восточного побережья Тайваня. Как сообщила сейсмологическая служба при Центральном метеорологическом управлении острова, эпицентр подземного толчка находился в морской акватории в 69,6 км от уезда Хуалянь.

Колебания почвы также ощущались на территории уездов Тайдун, Цзяи, Наньтоу, Юньлинь, городах Гаосюн и Тайчжун. Данных о пострадавших и разрушениях, а также угрозе цунами к этому часу не поступало.

Остров Тайвань с населением более 23 млн человек расположен в сейсмически активной зоне близ крупного тектонического разлома на дне Тихого океана. В начале февраля в результате мощного землетрясения магнитудой 6,0 в восточном уезде Хуалянь погибли 17 человек, свыше 280 получили ранения.