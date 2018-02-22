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В Китае грузовое судно затонуло после столкновения с пассажирским

Происшествия
22 февраля, 7:33 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 22, февраля. /ТАСС

Два члена экипажа грузового судна числятся пропавшими без вести

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ШАНХАЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Столкновение грузового и пассажирского судов произошло в четверг ночью у побережья южной китайской провинции Гуандун. Как сообщает шанхайский информационный портал "Пэнпай", пять человек с грузового судна, которое затонуло после удара, оказались в воде, трое из них были спасены, еще два члена экипажа пока числятся пропавшими без вести.

Грузовое судно, зарегистрированное в провинции Хайнань, перевозило стальные листы. На борту пассажирского судна, которое получило незначительные повреждения, на момент аварии находились более 970 человек и 140 транспортных средств. Оно благополучно пришвартовалось в порту города Чжаньцзян. О пострадавших среди пассажиров информации не поступало.

Операция по спасению двух человек с грузового судна продолжается.

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