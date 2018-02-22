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В Аргентине водителя автобуса приговорили к 20 годам за гибель 19 человек в ДТП

Происшествия
22 февраля, 7:54 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 22, февраля. /ТАСС

Франциско Сануэса был признан виновным в "простом убийстве с возможным умыслом" и причинении тяжкого вреда здоровью

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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 февраля. /ТАСС/. Суд аргентинской провинции Мендоса приговорил к 20 годам тюрьмы водителя автобуса, попавшего в феврале 2017 года в ДТП, жертвами которого стали 19 человек. Об этом сообщил в среду телеканал Todo Noticias.

По его данным, Франциско Сануэса был признан виновным в "простом убийстве с возможным умыслом" и причинении тяжкого вреда здоровью. Суд также пожизненно лишил осужденного водительских прав.

Как установило следствие, в момент ДТП автобус двигался со скоростью 100 км в час, при этом разрешенная скорость на том горном участке была 40 км в час. Из-за нарушения правил дорожного движения и плохих погодных условий Сануэса потерял управление, и транспортное средство перевернулось на повороте.

Всего в автобусе, следовавшем из города Мендоса в столицу Чили Сантьяго, находились 40 человек, из которых 19 погибли и еще 21 пострадал. По словам пассажиров, они просили водителя уменьшить скорость, однако он отказался это сделать, опасаясь позднего прибытия в место назначения.

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