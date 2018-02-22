Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.02:
$ 56.65
€ 69.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Автобус столкнулся с грузовиком на набережной в центре Петербурга

Происшествия
22 февраля, 8:00 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, февраля. /ТАСС

В результате аварии пострадало два человека

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Автобус с пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем на набережной реки Фонтанки в центре Санкт-Петербурга. Как сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, в настоящее время известно о двух пострадавших.

"На набережной реки Фонтанки у дома 151 (пересечение с Лермонтовским проспектом) произошло столкновение автобуса с грузовым автомобилем. В результате водитель автобуса в крайне тяжелом состоянии госпитализирован, один пассажир получил легкие травмы", - сообщили в ведомстве.

В управлении ГИБДД добавили, что из-за инцидента перекрыто движение в сторону центра города по Египецкому мосту через Фонтанку. "По факту ДТП проводится проверка", - заключили в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Керлингист Крушельницкий отказался от проведения слушаний в CAS по делу о допинге
2
США обвинили Москву и Дамаск в нападениях в Восточной Гуте
3
Любовь до золота доведет: сноубордисты Уайлд и Заварзина поборются за медали Олимпиады
4
Дизайнеры костюмов для фигурного катания — о нарядах участников Олимпиады-2018
5
Тарасова: фигуристке Медведевой нужно сделать то, что есть в программе, душе и сердце
6
Самые обидные и впечатляющие падения на Олимпиаде-2018
7
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
Темы дня
Новости партнеров
Реклама