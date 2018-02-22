Автобус столкнулся с грузовиком на набережной в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Автобус с пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем на набережной реки Фонтанки в центре Санкт-Петербурга. Как сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, в настоящее время известно о двух пострадавших.

"На набережной реки Фонтанки у дома 151 (пересечение с Лермонтовским проспектом) произошло столкновение автобуса с грузовым автомобилем. В результате водитель автобуса в крайне тяжелом состоянии госпитализирован, один пассажир получил легкие травмы", - сообщили в ведомстве.

В управлении ГИБДД добавили, что из-за инцидента перекрыто движение в сторону центра города по Египецкому мосту через Фонтанку. "По факту ДТП проводится проверка", - заключили в ведомстве.