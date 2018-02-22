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Госдепартамент подтвердил информацию о взрыве около посольства США в Черногории

Происшествия
22 февраля, 8:38 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, февраля. /ТАСС

По словам официального представителя ведомства, сейчас сотрудники дипмиссии "тесно сотрудничают с полицией"

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ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент подтвердил в среду информацию о "небольшом взрыве" около посольства США в столице Черногории Подгорице. Об инциденте рассказала руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт в Twitter.

Дипмиссия США в Подгорице "подтвердила, что 22 февраля около американского посольства произошел небольшой взрыв примерно в полночь по местному времени", написала дипломат. "Посольство в настоящее время проводит внутреннюю проверку с целью убедиться в [обеспечении] безопасности всего персонала", - отметила Науэрт.

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Она также подчеркнула, что представители дипмиссии "тесно сотрудничают с полицией, чтобы выявить нападавшего или нападавших". Представитель Госдепартамента попросила СМИ обращаться за дальнейшими комментариями к местным правоохранительным органам.

Ранее газета The New York Times сообщила, что неизвестный мужчина бросил взрывное устройство на территорию посольства в Подгорице. В результате взрыва был убит сам атаковавший, других жертв и пострадавших нет. Здание посольства повреждено не было. Мотив нападавшего в настоящий момент неизвестен.

Посольство США в Черногории рекомендовало своим гражданам избегать район дипломатического представительства до дальнейшего распоряжения. "Избегайте территорию вокруг посольства", - говорится на его сайте.

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