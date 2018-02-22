Летевший в Сеул самолет авиакомпании "Аврора" вернулся во Владивосток из-за неисправности

ВЛАДИВОСТОК, 22 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аврора", совершавший в четверг рейс в Сеул, вернулся во Владивосток из-за технической неисправности, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. В аэропорту и линейном отделении полиции ТАСС также не подтвердили сообщения о том, что причиной инцидента стало поведение хоккейных болельщиков, летевших на Олимпиаду в Пхенчхан.

"22 февраля 2018 года воздушное судно [Airbus] А319 авиакомпании "Аврора" при выполнении рейса 5436 по маршруту Владивосток - Инчхон (Сеул) совершило возврат в аэропорт вылета Владивосток (Кневичи). По предварительной информации, через 40 минут полета экипаж зафиксировал отклонение в индикации уровня масла одного из двигателей. Командиром воздушного судна было принято решение о возврате в аэропорт вылета Владивосток", - сообщил представитель авиакомпании.

Ранее в СМИ появились сообщения, что самолет вернулся из-за хоккейных болельщиков, которые летели на Олимпиаду и якобы утроили дебош на борту лайнера. Информацию о подобных инцидентах в аэропорту и линейном отделении полиции ТАСС не подтвердили.

Как сообщил ТАСС представитель "Авроры", посадка вернувшегося лайнера прошла благополучно, никто не пострадал. На борту находились 119 пассажиров и шесть членов экипажа.

В аэропорту Владивостока ТАСС уточнили, что все пассажиры уже отправлены по месту назначения другими рейсами.