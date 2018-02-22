Один ребенок погиб, двое находятся в реанимации после пожара в частном доме в Башкирии

УФА, 22 февраля. /ТАСС/. Один ребенок погиб, еще двое детей находятся в больнице в тяжелом состоянии после пожара в частном доме в городе Баймаке (Башкирия), сообщила в четверг ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Светлана Абрамова.

"Дети в тяжелом состоянии с признаками отравления продуктами горения доставлены в Баймакскую центральную районную больницу, где 14-летняя девочка скончалась, девятилетний мальчик и шестилетняя девочка находятся в реанимационном отделении больницы", - сказала она.

Следственные органы начали доследственную проверку, предположительная причина пожара - перекал печи, отапливаемой дровами, сообщила Абрамова.

Ранее в управлении МЧС по Башкирии сообщили, что сигнал о пожаре в жилом доме на улице Уметбаева поступил около 02:00 (00:00 мск), из зоны задымления были эвакуированы и переданы бригаде скорой помощи три ребенка