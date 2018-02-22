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Возбуждено дело по инциденту с вертолетом в Мурманской области

Происшествия
22 февраля, 18:19 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 22, февраля. /ТАСС

В результате столкновения вертолета с деревом пострадал один человек

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МУРМАНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по инциденту с вертолетом в Мурманской области, в результате которого судно с восемью пассажирами на борту врезалось в дерево. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"), сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"Уголовное дело возбуждено по факту инцидента с вертолетом, который столкнулся с деревом при взлете", - сообщает ведомство.

По предварительным данным, в 14:30 эксплуатируемый АО "Вологодское авиационное предприятие" вертолет, выполнявший рейс по маршруту Сосновка - Пача - Ловозеро с восемью пассажирами на борту, при взлете с посадочной площадки Пача в Ловозерском районе Мурманской области столкнулся с отдельно стоящим деревом. В результате один пассажир получил травму, у вертолета было повреждено стекло кабины и наружная обшивка. На место происшествия выехал Мурманский транспортный прокурор Артур Леденев.

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