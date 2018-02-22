Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Петербурге задержали фигуранта дела об убийстве антифашиста Качаравы в 2005 году

Происшествия
22 февраля, 19:41 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, февраля. /ТАСС

По версии следователей, 13 ноября 2005 года мужчина и его сообщники избили двух антифашистов недалеко от Московского вокзала, в результате чего один из пострадавших скончался

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали фигуранта уголовного дела об убийстве антифашиста Тимура Качаравы в Петербурге в 2005 году. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета по Петербургу.

"Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, заочно обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных… [статьями УК РФ] "Убийство, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"… В настоящее время обвиняемый задержан", - говорится в сообщении.

Как полагают следователи, мужчина разработал план нападения на антифашистский митинг, который должен был состояться в центре Петербурга 13 ноября 2005 года. Для этого он сговорился с девятью соучастниками, семеро из которых были на тот момент несовершеннолетними.

В тот же день, вечером, около входа в магазин "Буквоед", недалеко от Московского вокзала, злоумышленник и его сообщники, вооруженные ножами и бутылками, напали на двух антифашистов и избили их. В результате один из пострадавших скончался.

Убийство студента Качаравы вызвало широкий общественный резонанс - молодой человек неоднократно участвовал в антифашистских мероприятиях. Различные общественно-политические объединения провели митинги. В городе состоялись несколько памятных акций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Специалисты оценили шансы российских хоккеистов в полуфинале со сборной Чехии
2
Что нужно знать об "исламских окнах" в банках
3
ФСБ предотвратила теракт в Петербурге
4
Бронзовые медали Игр-2018 керлингистов Крушельницкого и Брызгаловой переданы в МОК
5
История введения правил техосмотра транспортных средств в России. Досье
6
Домрачева была удивлена, насколько Бьорндален был рад ее победе в эстафете на Олимпиаде
7
Дизайнеры костюмов для фигурного катания — о нарядах участников Олимпиады-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама