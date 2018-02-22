В Петербурге задержали фигуранта дела об убийстве антифашиста Качаравы в 2005 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали фигуранта уголовного дела об убийстве антифашиста Тимура Качаравы в Петербурге в 2005 году. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета по Петербургу.

"Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, заочно обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных… [статьями УК РФ] "Убийство, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"… В настоящее время обвиняемый задержан", - говорится в сообщении.

Как полагают следователи, мужчина разработал план нападения на антифашистский митинг, который должен был состояться в центре Петербурга 13 ноября 2005 года. Для этого он сговорился с девятью соучастниками, семеро из которых были на тот момент несовершеннолетними.

В тот же день, вечером, около входа в магазин "Буквоед", недалеко от Московского вокзала, злоумышленник и его сообщники, вооруженные ножами и бутылками, напали на двух антифашистов и избили их. В результате один из пострадавших скончался.

Убийство студента Качаравы вызвало широкий общественный резонанс - молодой человек неоднократно участвовал в антифашистских мероприятиях. Различные общественно-политические объединения провели митинги. В городе состоялись несколько памятных акций.