Причиной пожара в Приморье стал неконтролируемый пал травы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Пожар на землях лесного фонда в Хасанском районе Приморского края вызван неконтролируемым палом травы. Об этом ТАСС рассказал глава ФБУ "Авиалесохрана" Виталий Акбердин.

Ранее МЧС России сообщило о том, что в Приморском крае были зафиксированы 30 термоточек на площади 76,16 га, причем половина из них находится в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Наиболее сложная обстановка складывается на территории Хасанского района, где зарегистрированы 10 термических точек на площади 57,72 га, три из которых находятся не далее пяти километров от населенных пунктов.

"В Хасанском районе Приморья люди нарушили правила пожарной безопасности во время своей деятельности: на муниципальных землях происходят неконтролируемые палы, которые сейчас перешли на земли лесного фонда. В основном это территория, не покрытая лесом - трава на болоте. Снега практически не было и нет, ветреная нагрузка большая. На пожаре сейчас работают 20 человек из лесной охраны Приморского края, 4 единицы техники", - сказал Акбердин.

Он также добавил, что Рослесхоз и "Авиалесохрана" ведут постоянный мониторинг ситуации и находятся на связи с региональной диспечерской службой Приморского края. По данным МЧС, угрозы населению в этом районе нет. По мнению главы "Авиалесохраны", несмотря на сильный ветер, который осложняет тушение травы, пожар будет ликвидирован уже в пятницу. "Прогорает трава, большого ущерба нет, но пожар есть пожар", - сказал он.

Акбердин также напомнил о запрете неконтролируемых палов, действующем в России. "У нас есть постановление правительства о запрете выжигания, неконтролируемых палов. Муниципальные власти должны это контролировать. Необходимо принять дополнительные меры: усилить патрулирование данных территорий, где происходят возгорания", - сказал глава "Авиалесохраны".

По его словам, из Рослесхоза губернатору Приморского края была направлена телеграмма, а в пятницу состоится заседание оперативного штаба, на котором будут даны дополнительные рекомендации лесным службам и муниципальным образованиям по профилактике природных пожаров.