Российские дипломаты добиваются консульского доступа к арестованному в Мюнхене болельщику

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Российские дипломаты продолжают следить за ситуацией вокруг задержанного в аэропорту германского Мюнхена гражданина России, который может быть экстрадирован во Францию из-за беспорядков во время футбольного чемпионата Евро-2016. Об этом сообщил в четверг в Facebook пресс-атташе посольства РФ в ФРГ Денис Микерин.

"Держим ситуацию на контроле, оставаясь в контакте с родственниками нашего гражданина. Добиваемся предоставления к нему консульского доступа в ближайшее время", - отметил он. "Решительно возражаем против задержания и передачи третьему государству гражданина РФ, который не совершал никаких правонарушений на территории ФРГ", - сказал Микерин.

"Рассматриваем данный случай как возможный повод для обострения и политизации темы футбольного хулиганства в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Продолжим добиваться неукоснительного соблюдения прав российского гражданина, в том числе на непредвзятое отношение и объективное рассмотрение его дела", - указал пресс-атташе.

По его словам, в ходе прошедшего в четверг заседания судья вынес решение о помещении российского гражданина под арест.