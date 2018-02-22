Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские дипломаты добиваются консульского доступа к арестованному в Мюнхене болельщику

Происшествия
22 февраля, 20:24 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 22, февраля. /ТАСС

Российская сторона возражает против передачи задержанного третьему государству, заявил Денис Микерин

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Российские дипломаты продолжают следить за ситуацией вокруг задержанного в аэропорту германского Мюнхена гражданина России, который может быть экстрадирован во Францию из-за беспорядков во время футбольного чемпионата Евро-2016. Об этом сообщил в четверг в Facebook пресс-атташе посольства РФ в ФРГ Денис Микерин.

"Держим ситуацию на контроле, оставаясь в контакте с родственниками нашего гражданина. Добиваемся предоставления к нему консульского доступа в ближайшее время", - отметил он. "Решительно возражаем против задержания и передачи третьему государству гражданина РФ, который не совершал никаких правонарушений на территории ФРГ", - сказал Микерин.

"Рассматриваем данный случай как возможный повод для обострения и политизации темы футбольного хулиганства в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Продолжим добиваться неукоснительного соблюдения прав российского гражданина, в том числе на непредвзятое отношение и объективное рассмотрение его дела", - указал пресс-атташе.

По его словам, в ходе прошедшего в четверг заседания судья вынес решение о помещении российского гражданина под арест.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Специалисты оценили шансы российских хоккеистов в полуфинале со сборной Чехии
2
Что нужно знать об "исламских окнах" в банках
3
ФСБ предотвратила теракт в Петербурге
4
Бронзовые медали Игр-2018 керлингистов Крушельницкого и Брызгаловой переданы в МОК
5
История введения правил техосмотра транспортных средств в России. Досье
6
Домрачева была удивлена, насколько Бьорндален был рад ее победе в эстафете на Олимпиаде
7
Дизайнеры костюмов для фигурного катания — о нарядах участников Олимпиады-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама