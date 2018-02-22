AFP: во Франции задержан бездомный, укравший у инкассаторов почти полмиллиона евро

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Задержан бездомный, укравший в парижском аэропорту у инкассаторов около €500 тыс. Об этом сообщило в четверг Agence France Presse со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По указанию прокуратуры города Бобиньи, задержанный помещен под временный арест, ему должно быть предъявлено обвинение. Начато предварительное следствие относительно кражи денег при отягчающих обстоятельствах.

Похититель полумиллиона евро был случайно обнаружен полицией в ночь на среду при обычной проверке людей, находившихся в одной из ночлежек в департаменте Сена-Сен-Дени (к северу от Парижа). Он быстро сознался в краже, однако денег при 50-летнем бездомном не было обнаружено. Задержанный объяснил это тем, что якобы был похищен неизвестными людьми, вывезен из столичного региона Иль-де-Франс и подвергнут жестокому избиению. В результате он сообщил похитителям, где были спрятаны деньги.

В начале декабря 2017 года этот бездомный рылся в одной из помоек при столичном аэропорту Руасси-Шарль де Голль. Поблизости от помойных баков он заметил дверь без замка, которая вела в помещения отделения инкассаторской компании Loomis. Там бездомный обнаружил несколько мешков с деньгами. Он похитил два из них, в которых находилось €496 тыс.