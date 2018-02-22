В отделе полиции в Петербурге умер задержанный

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Задержанный мужчина скончался в отделе полиции в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщили в четверг в пресс-службе Главного следственного управления СК по городу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

"21 февраля 2018 года в связи с совершением административного правонарушения в один из отделов полиции УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга был доставлен и помещен в камеру для административно задержанных мужчина 1983 года рождения. Через некоторое время в камере было обнаружено его тело с телесными повреждениями, характерными для удушения", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что по предварительным данным мужчина совершил самоубийство, мотивы которого устанавливают следователи. При этом СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ "Халатность".

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - заключили в управлении СК.

По информации городских СМИ, мужчина был задержан днем в среду в Петербурге. После задержания он опубликовал в социальной сети видео, в котором отмечал, что не знает за что его доставляют в отдел полиции.