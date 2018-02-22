Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В отделе полиции в Петербурге умер задержанный

Происшествия
22 февраля, 20:53 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, февраля. /ТАСС

По факту инцидента СК возбудил уголовное дело

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Задержанный мужчина скончался в отделе полиции в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщили в четверг в пресс-службе Главного следственного управления СК по городу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

"21 февраля 2018 года в связи с совершением административного правонарушения в один из отделов полиции УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга был доставлен и помещен в камеру для административно задержанных мужчина 1983 года рождения. Через некоторое время в камере было обнаружено его тело с телесными повреждениями, характерными для удушения", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что по предварительным данным мужчина совершил самоубийство, мотивы которого устанавливают следователи. При этом СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ "Халатность".

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - заключили в управлении СК.

По информации городских СМИ, мужчина был задержан днем в среду в Петербурге. После задержания он опубликовал в социальной сети видео, в котором отмечал, что не знает за что его доставляют в отдел полиции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Специалисты оценили шансы российских хоккеистов в полуфинале со сборной Чехии
2
Что нужно знать об "исламских окнах" в банках
3
ФСБ предотвратила теракт в Петербурге
4
Бронзовые медали Игр-2018 керлингистов Крушельницкого и Брызгаловой переданы в МОК
5
История введения правил техосмотра транспортных средств в России. Досье
6
Домрачева была удивлена, насколько Бьорндален был рад ее победе в эстафете на Олимпиаде
7
Госдума приняла закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама