Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Fox: в Коннектикуте мужчина умышленно врезался на машине в больницу

Происшествия
22 февраля, 21:01 дата обновления: 22 февраля, 21:08 UTC+3

В результате инцидента серьезно поврежден вход в отделение интенсивной терапии

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Неизвестный мужчина в четверг, находясь за рулем автомобиля, умышленно врезался в здание больницы в городе Мидлтаун (штат Коннектикут). После инцидента мужчина попытался покончить с собой, сообщил телеканал Fox News.

CAR INTO HOSPITAL: on scene in #Middletown as a vehicle has crashed through emergency entrance of #MiddlesexHospital . Eyewitnesses say the man lit himself on fire after the crash. #fox61news @fox61news

Публикация от Michael Howard (@mhoward_tv)

В результате был серьезно поврежден вход в отделение интенсивной терапии. Водителю, предположительно, от 20 до 30 лет.  Мужчина находится в тяжелом состоянии, о других пострадавших информации не поступало.

Власти пока не уточняют, какими мотивами мог руководствоваться мужчина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Специалисты оценили шансы российских хоккеистов в полуфинале со сборной Чехии
2
Что нужно знать об "исламских окнах" в банках
3
ФСБ предотвратила теракт в Петербурге
4
Бронзовые медали Игр-2018 керлингистов Крушельницкого и Брызгаловой переданы в МОК
5
История введения правил техосмотра транспортных средств в России. Досье
6
Домрачева была удивлена, насколько Бьорндален был рад ее победе в эстафете на Олимпиаде
7
Дизайнеры костюмов для фигурного катания — о нарядах участников Олимпиады-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама