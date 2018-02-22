Fox: в Коннектикуте мужчина умышленно врезался на машине в больницу

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Неизвестный мужчина в четверг, находясь за рулем автомобиля, умышленно врезался в здание больницы в городе Мидлтаун (штат Коннектикут). После инцидента мужчина попытался покончить с собой, сообщил телеканал Fox News.

CAR INTO HOSPITAL: on scene in #Middletown as a vehicle has crashed through emergency entrance of #MiddlesexHospital . Eyewitnesses say the man lit himself on fire after the crash. #fox61news @fox61news Публикация от Michael Howard (@mhoward_tv) Фев 22, 2018 в 9:38 PST

В результате был серьезно поврежден вход в отделение интенсивной терапии. Водителю, предположительно, от 20 до 30 лет. Мужчина находится в тяжелом состоянии, о других пострадавших информации не поступало.

Власти пока не уточняют, какими мотивами мог руководствоваться мужчина.