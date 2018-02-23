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Суд в Коннектикуте отказался вернуть в тюрьму племянника Роберта Кеннеди

Происшествия
23 февраля, 2:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, февраля. /ТАСС

Майкл Скейкел был признан виновным в убийстве 15-летней Марты Моксли 30 октября 1975 года

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НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Суд в американском городе Хартфорд (штат Коннектикут) отклонил ходатайство о возвращении под стражу племянника покойного сенатора Роберта Кеннеди - Майкла Скейкела, который был приговорен к 20 годам тюрьмы за убийство несовершеннолетней девочки в 1975 году, а позже освобожден под залог. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press.

Запрос о возвращении 57-летнего Скейкела в тюрьму направила в январе этого года прокуратура. Суд не разъяснил, почему было решено его не удовлетворять. Адвокаты Скейкела и представители властей отказались предоставить комментарии на этот счет.

Скейкел, племянник бывшего министра юстиции и сенатора Роберта Кеннеди, был признан виновным в убийстве 15-летней Марты Моксли в городе Гринвич (штат Коннектикут) 30 октября 1975 года. Поздно вечером в этот день она возвращалась домой из особняка Скейкелов. Тело Марты, забитой до смерти клюшкой для гольфа, было обнаружено на следующее утро. Подозрение сразу пало на Майкла Скейкела, его старшего брата Томаса, а также их наставника Кеннета Литтлтона, однако тогда дело было закрыто.

В 2001 году начался новый процесс по данному делу, по его итогам Скейкел был приговорен к 20 годам тюрьмы. Судья пояснил, что назначил ему "такой большой срок, потому что тот лгал более четверти века". В ноябре 2013 года другой судья постановил освободить Скейкела под залог в $1,2 млн. С тех пор Скейкел остается на свободе.

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