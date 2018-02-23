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В Токио двое неизвестных обстреляли ворота главного офиса связанной с КНДР организации

Происшествия
23 февраля, 2:44 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 23, февраля. /ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал

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ТОКИО, 23 февраля. /ТАСС/. Двое мужчин, предположительно членов ультраправой организации, в пятницу утром устроили стрельбу возле главного офиса пропхеньянской Лиги корейских граждан, проживающих в Японии ("Чхонрён"), расположенного в центральном токийском районе Тиёда. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что они несколько раз выстрелили в ворота для въезда на территорию здания. В результате инцидента никто не пострадал.

Находившиеся поблизости полицейские задержали злоумышленников на месте происшествия. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют их личности и мотивы действий.

"Чхонрён" объединяет ту часть проживающих в Японии этнических корейцев, которые ориентируются на КНДР, и выполняет функции неофициального представительства Пхеньяна в Токио. Однако в последнее время из-за односторонних санкций Токио в отношении Пхеньяна ее контакты с КНДР серьезно затруднены.

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