Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сотрудник управления шерифа, который не остановил стрелка во Флориде, ушел в отставку

Происшествия
23 февраля, 3:31 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, февраля. /ТАСС

Вооруженный сотрудник управления шерифа Скотт Питерсон стоял у входа в школу в тот момент, когда разворачивалась трагедия, но ничего не предпринял

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Сотрудник управления шерифа округа Броуард, охранявший школу в американском городе Паркленд (штат Флорида), где жертвами стрельбы стали 17 человек, и не предпринявший никаких действий с тем, чтобы остановить стрелка, ушел в отставку. Об этом сообщил в четверг шериф Скотт Исраэль.

По его словам, вооруженный сотрудник управления шерифа Скотт Питерсон, в обязанности которого входила охрана учебного заведения, стоял у входа в школу в тот момент, когда разворачивалась трагедия, но ничего не предпринял. "Он так и не зашел внутрь", - указал Исраэль на пресс-конференции, которую транслировал телеканал СNN. По словам шерифа, Питерсон должен был пойти и "уничтожить убийцу".

Питерсон был изначально отстранен от работы без сохранения жалования, однако после этого принял решение уйти в отставку. Кроме того, еще двое помощников шерифа временно отстранены на время расследования в связи с тем, что они недостаточно серьезно отнеслись к поступавшим жалобам и сообщениям о том, что 19-летний стрелок Николас Круз может представлять опасность.

Трагедия в одной из школ Паркленда во Флориде, в результате которой погибли 17 человек, произошла 14 февраля. Огонь по учащимся и преподавателям открыл Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах. Ему предъявлены обвинения, он содержится под стражей в ожидании суда.

Уцелевшие в бойне учащиеся школы объявили о намерении организовать 24 марта марши в Вашингтоне и других городах США, чтобы потребовать от властей ужесточить контроль над оборотом в стране огнестрельного оружия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стрельба во Флориде
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На хрупких женских плечах: олимпийский триумф фигуристок Загитовой и Медведевой
2
Специалисты оценили шансы российских хоккеистов в полуфинале со сборной Чехии
3
Что нужно знать об "исламских окнах" в банках
4
Медведева опередила Загитову по числу подаренных игрушек после выступления на ОИ-2018
5
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
6
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
7
Самые обидные и впечатляющие падения на Олимпиаде-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама