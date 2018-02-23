Сотрудник управления шерифа, который не остановил стрелка во Флориде, ушел в отставку

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Сотрудник управления шерифа округа Броуард, охранявший школу в американском городе Паркленд (штат Флорида), где жертвами стрельбы стали 17 человек, и не предпринявший никаких действий с тем, чтобы остановить стрелка, ушел в отставку. Об этом сообщил в четверг шериф Скотт Исраэль.

По его словам, вооруженный сотрудник управления шерифа Скотт Питерсон, в обязанности которого входила охрана учебного заведения, стоял у входа в школу в тот момент, когда разворачивалась трагедия, но ничего не предпринял. "Он так и не зашел внутрь", - указал Исраэль на пресс-конференции, которую транслировал телеканал СNN. По словам шерифа, Питерсон должен был пойти и "уничтожить убийцу".

Питерсон был изначально отстранен от работы без сохранения жалования, однако после этого принял решение уйти в отставку. Кроме того, еще двое помощников шерифа временно отстранены на время расследования в связи с тем, что они недостаточно серьезно отнеслись к поступавшим жалобам и сообщениям о том, что 19-летний стрелок Николас Круз может представлять опасность.

Трагедия в одной из школ Паркленда во Флориде, в результате которой погибли 17 человек, произошла 14 февраля. Огонь по учащимся и преподавателям открыл Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах. Ему предъявлены обвинения, он содержится под стражей в ожидании суда.

Уцелевшие в бойне учащиеся школы объявили о намерении организовать 24 марта марши в Вашингтоне и других городах США, чтобы потребовать от властей ужесточить контроль над оборотом в стране огнестрельного оружия.