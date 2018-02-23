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МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Кузбассе

Происшествия
23 февраля, 6:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, февраля. /ТАСС

Телефон горячей линии 8 391 275 16 17

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ТАСС, 23 февраля. МЧС России организовало горячую линию после аварии с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса, в результате которой погибли шесть человек. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главка МЧС по Красноярскому краю.

"Организована горячая линия ГУ МЧС России по Красноярскому краю телефон: 8 391 275 16 17", - говорится в сообщении.

Авария произошла в ночь с четверга на пятницу на федеральной автотрассе "Сибирь" в Кемеровской области.

По предварительной информации, во время движения занесло заднюю часть автобуса, он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Погибли шесть человек, среди них водитель фуры, еще девять человек были доставлены в больницы.

Всего в автобусе находились 48 пассажиров и два водителя.

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Темы
Красноярский край Кемеровская область ДТП с автобусом в Кузбассе
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