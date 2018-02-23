Четвертый британский турист скончался после катастрофы вертолета в США

ТАСС, 23 февраля. Четвертый британский турист скончался после катастрофы прогулочного вертолета 10 февраля в Большом каньоне в США. Об этом сообщила в четверг британская вещательная компания Би-би-си.

По ее информации, 30-летний Джонатан Удалл из английского Брайтона скончался в больнице в Лас-Вегасе. Его 29-летняя супруга Элли Милуорд остается в критическом состоянии. Они проводили в США свой "медовый месяц" и, как отмечает BBC, дружили с другими жертвами катастрофы.

Ранее сообщалось о троих погибших и четырех пострадавших в результате аварии. Все трое погибших были подданными Соединенного королевства. Согласно приведенным BBC данным доклада американского Национального совета по безопасности на транспорте, причиной инцидента могла стать техническая неисправность вертолета и сильные порывы ветра.