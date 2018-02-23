Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе выросло до 14

КЕМЕРОВО, 23 февраля. /ТАСС/. Число получивших травмы при столкновении автобуса и грузовика в Кемеровской области, по уточненным данным, составило 14 человек. По факту аварии возбуждено уголовное дело, сообщили в пятницу ТАСС в региональном главке МВД.

По данным ведомства, в результате аварии погибли шесть человек - четыре женщины и двое мужчин.

"Следователем ОМВД России по Чебулинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". 14 человек были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, трое из них находятся в тяжелом состоянии", - сказали в пресс-службе.

Ранее официальные лица сообщали о девяти пострадавших в результате ДТП.

По информации организаторов тура, в автобусе находились 48 пассажиров и два водителя.

По их данным, не пострадавшие в аварии пассажиры уже отправлены в Красноярск.

В ночь с четверга на пятницу на федеральной автотрассе "Сибирь" в Чебулинском районе Кемеровской области произошло ДТП с участием фуры из Самарской области и автобуса, следовавшего из Красноярского края в горнолыжный комплекс Шерегеш на юге Кузбасса.

По предварительной информации, во время движения занесло заднюю часть автобуса, он выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.

МЧС Красноярского края организовало горячую линию после ДТП.