Автомобиль въехал в толпу во время салюта в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 23 февраля. /ТАСС/. Женщина и трехлетний ребенок погибли, еще два человека пострадали при наезде автомобиля на пешеходов во время салюта в честь 23 февраля в Новосибирске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

"В 21:00 (17:00 мск) поступило сообщение о том, что на площади Лыщинского в Ленинском районе автомобиль Honda CR-V совершил наезд на пешеходов, двигавшихся по тротуару. Мальчик трех лет скончался на месте аварии, женщина погибла в машине скорой помощи", - сообщил собеседник агентства.

На месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что водитель, по предварительным данным, не справился с управлением.

"По предварительным данным, водитель не справился с управлением и выехал на тротуар", - сообщили в полиции. Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по Новосибирской области, в ближайшее время будет инициирован вопрос о передаче материалов проверки в СК для дальнейшего расследования инцидента.

Очевидцы оказывали помощь

Работающий на месте происшествия старший государственной инспектор управления ГАИ по Новосибирской области Николай Чук сообщил ТАСС, что пострадавшие - члены одной семьи.

Очевидцы ДТП рассказали ТАСС, что пытались помочь пострадавшим. "Когда я прибежал на место ДТП, там девушка и парень откачивали мальчика. Ко мне подбежал полицейский сказал: "Давайте все вместе поднимем машину, там женщина". Мы подняли и вытащили женщину, после этого подъехала скорая: сначала забрали мальчика, а последующие помогали другим пострадавшим, видел мужчину со сломанными ногами", - рассказал Никита Бутылев, который перед ДТП смотрел салют с девушкой.

На месте происшествия сейчас находятся несколько машин ДПС, на берегу рядом с мостом палатка, в которой работают полицейские. Проезд по мосту не перекрыт, людей вокруг нет, смотревшие салют уже разошлись, передает корреспондент ТАСС с места происшествия. По предварительной информации, один из пострадавших находится в больнице.

На месте аварии находится друг водителя Honda, который сообщил ТАСС, что приехал после ДТП поддержать его, тот сейчас сидит в полицейской машине, его повезут на освидетельствование.

Корреспондент ТАСС смог поговорить с самим водителем, внешних признаков алкогольного опьянения он не проявляет. Мужчина опроверг утверждения ряда СМИ о том, что его отвлек от управления салют. Что произошло, он сам не понял, просто в какой-то момент машину занесло и бросило на обочину, где были люди.

Авария произошла рядом с Октябрьским мостом через Обь, откуда жители Новосибирска традиционно смотрят праздничные фейерверки. В пятницу в 21:00 (17:00 мск) там начался салют, посвященный Дню защитника Отечества, военнослужащие Центрального военного округа запускали его с пляжа Наутилус, который расположен на левом берегу Оби, непосредственно рядом с местом происшествия.