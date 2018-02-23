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Reuters: жертвами взрывов в столице Сомали стали 18 человек

Происшествия
23 февраля, 21:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, февраля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что недалеко от резиденции президента в Могадишо взорвался автомобиль

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ТАСС, 23 февраля. По меньшей мере 18 человек погибли и еще 20 пострадали в результате двух взрывов, прогремевших в пятницу в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на столичную службу скорой помощи.

Ранее сообщалось, что недалеко от резиденции президента в Могадишо взорвался автомобиль, после чего последовал еще один взрыв, а также стрельба.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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