Reuters: жертвами взрывов в столице Сомали стали 18 человек

ТАСС, 23 февраля. По меньшей мере 18 человек погибли и еще 20 пострадали в результате двух взрывов, прогремевших в пятницу в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на столичную службу скорой помощи.

Ранее сообщалось, что недалеко от резиденции президента в Могадишо взорвался автомобиль, после чего последовал еще один взрыв, а также стрельба.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.