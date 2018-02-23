Два человека погибли при пожаре в частном доме в Смоленске

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. При пожаре в частном доме в Смоленске погибли два человека, следствие не исключает версию поджога. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Пожар произошел в одной из квартир одноэтажного двухквартирного дома. После ликвидации возгорания на месте происшествия были найдены тела 44-летнего мужчины и 11-летнего ребенка - дочери сожительницы погибшего.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе о том, что поджог дома совершен погибшим мужчиной", - сказали в пресс-службе