СМИ: акула атаковала женщину в заливе на юге Сиднея

СИДНЕЙ, 24 февраля. /ТАСС/. 50-летняя женщина, купавшаяся на расположенном на юге Сиднея пляже Конгвонг, стала жертвой нападения акулы. Об этом в субботу сообщила телекомпания SBS.

"Акула укусила женщину за ногу, в настоящее время пострадавшая находится в больнице в стабильном состоянии", - отметил представитель спасательной службы штата Новый Южный Уэльс. По предположению специалистов, на пловчиху напала большая белая акула, считающаяся наиболее опасной.

Власти выражают большую тревогу, прежде всего в связи с тем, что нападение акулы произошло не в акватории одного из нескольких открытых океанских пляжей Сиднея, а пляжа, расположенного в заливе Ботани, где нет высоких волн.

"Мы все в шоке, - заявила мэр района Рэндвик Линси Шури. - Я живу здесь уже больше четверти века, и это первое произошедшее у нас нападение акулы на человека". В этой связи мэр объявила, что пляжи в заливе Ботани будут оставаться закрытыми "до особого уведомления".