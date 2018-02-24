В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту наезда автомобиля на людей

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту наезда автомобиля на людей во время праздничного салюта в Новосибирске.

"Уголовное дело возбуждено другим ведомством", - сообщили ТАСС в региональном главке МВД, отказавшись от дальнейших комментариев.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, дело возбуждено Военным следственным управлением по Новосибирскому гарнизону, водитель задержан. Комментариями управления ТАСС пока не располагает.

Другой источник ТАСС в силовых структурах уточнил, что материалы были переданы в Военное следственное управление, так как совершивший ДТП водитель является военным.

Как сообщалось ранее, около 21:00 (17:00 мск) пятницы автомобиль Honda CRV въехал в толпу прохожих на тротуаре на въезде на Октябрьский мост через Обь. Погибли трехлетний ребенок и его мать, два человека получили травмы. Сотрудник ГИБДД на месте аварии добавил, что все четверо - члены одной семьи, родители ребенка и его дядя.

С Октябрьского моста жители Новосибирска традиционно смотрят праздничные фейерверки. В 21:00 там начался салют, посвященный Дню защитника Отечества, военнослужащие Центрального военного округа запускали фейерверки с пляжа "Наутилус" на левом берегу Оби, непосредственно рядом с местом происшествия.