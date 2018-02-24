Женщина и ребенок погибли при пожаре в Якутске

ТАСС, 24 февраля. Два человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в субботу утром в Якутске. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Саха (Якутия).

"При тушении пожара на месте происшествия обнаружены тела женщины, 1985 года рождения, и ее семилетнего сына. В медучреждение доставлен супруг погибшей женщины", - говорится в сообщении.

По данным регионального главка МЧС, пожар произошел в двухэтажном частном доме. "В результате пожара огнем поврежден дом, гараж по всей площади", - говорится в сообщении ведомства.

Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание в гараже.

Сотрудниками следственно-оперативной группы произведен осмотр, опрошены очевидцы, изъяты предметы, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшего. Назначены экспертные исследования. По результатам будет принято процессуальное решение.