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Fox: женщина умышленно врезалась в заграждение у Белого дома на автомобиле

Происшествия
24 февраля, 7:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 24, февраля. /ТАСС

При себе у нее был пистолет

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НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Жительница американского штата Теннесси в пятницу, находясь за рулем автомобиля, умышленно врезалась в заграждение у резиденции президента США, у нее был при себе пистолет. Об этом сообщил американский телеканал Fox News.

По сведениям его источников в правоохранительных органах, речь идет о 35-летней Джессике Форд. Как отмечается в материале, "у женщины проблемы с психикой", ранее ее уже не раз задерживали недалеко от Белого дома в связи с различными нарушениями. Секретная служба, отвечающая за охрану первых лиц государства, передала Форд полиции, женщине уже предъявлены обвинения.

Телеканал отмечает, что нарушительница не пыталась причинить кому-либо вред, ее автомобиль двигался на низкой скорости. Вместе с тем, источники Fox News отмечают, что в руке у женщины был замечен пистолет. Оружие не было направлено на представителей властей. Форд не выполнила требование положить пистолет на землю, блюстители закона забрали у нее оружие силой.

По сведениям телеканала, в 2017 году Форд пыталась перелезть ограду Белого дома. После этого ей было предписано не приближаться к зданию. Она нарушила данный запрет, в связи с чем была приговорена к 120 дням тюремного заключения. Позже наказание было заменено на пребывание под особым надзором властей в течение года.

В связи с инцидентом входы в Белый дом были временно перекрыты. Форд не удалось проникнуть на территорию резиденции президента США.

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