Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Три человека погибли в результате ДТП в Якутии

Происшествия
24 февраля, 8:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, февраля. /ТАСС

Еще четыре человека пострадали, один из них находится в коме

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Один из четырех пострадавших в ДТП с тремя жертвами, произошедшей вечером в пятницу в Горном районе Якутии, находится в коме. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения региона Людмила Вербицкая.

Инцидент произошел около 20:30 по местному времени в районе 143-го километра трассы "Вилюй". В результате погибли двое мужчин и двухлетний мальчик.

"Из четверых пострадавших в ДТП трое госпитализированы. Двое из них - с переломами конечностей. Один находится в коме с закрытой черепно-мозговой травмой. В Центральную районную больницу отправлен нейрохирург из Якутска для определения состояния и дальнейшей тактики лечения", - сказала Вербицкая.

По данным регионального МВД, столкновение грузовика и микроавтобуса произошло из-за того, что водитель грузовой автомашины выехал на полосу встречного движения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Якутия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: лыжник Большунов упустил золото ОИ-2018 из-за детских ошибок
2
Тюмень нейтрально относится к решению биатлонистов США бойкотировать этап Кубка мира
3
Олимпийская чемпионка из США Липински назвала Загитову Илоном Маском фигурного катания
4
Тренер: лыжник Ларьков поздно пришел в спорт, но проявил трудолюбие
5
Российская бобслеистка Сергеева отказалась от вскрытия допинг-пробы "Б"
6
Крюков считает, что лыжник Большунов допустил ошибку, не поменяв лыжи по ходу марафона
7
Тренер: Большунов достойно выступил на ОИ, но в масс-старте его подвели лыжи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама