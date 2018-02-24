Три человека погибли в результате ДТП в Якутии

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Один из четырех пострадавших в ДТП с тремя жертвами, произошедшей вечером в пятницу в Горном районе Якутии, находится в коме. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения региона Людмила Вербицкая.

Инцидент произошел около 20:30 по местному времени в районе 143-го километра трассы "Вилюй". В результате погибли двое мужчин и двухлетний мальчик.

"Из четверых пострадавших в ДТП трое госпитализированы. Двое из них - с переломами конечностей. Один находится в коме с закрытой черепно-мозговой травмой. В Центральную районную больницу отправлен нейрохирург из Якутска для определения состояния и дальнейшей тактики лечения", - сказала Вербицкая.

По данным регионального МВД, столкновение грузовика и микроавтобуса произошло из-за того, что водитель грузовой автомашины выехал на полосу встречного движения.