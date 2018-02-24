Сотрудники автосалона в Москве задержаны за мошенничество с продажами

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали 40 сотрудников и руководителей одного из столичных автосалонов по подозрению в мошенничестве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, они продавали машины по завышенным ценам, сумма причиненного ими ущерба превысила 50 млн рублей, число потерпевших составило 300 человек.

"По подозрению в мошенничестве задержаны 40 сотрудников и руководителей автосалона в Москве. Они на протяжении долгого времени вводили в заблуждение покупателей, продавая автомобили по завышенным ценам, сообщая ложную информацию о процентной ставке, а также о комплектации машины. Сумма ущерба, по предварительным данным, составила более 50 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, только за полгода подозреваемым удалось продать одну тысячу автомобилей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").