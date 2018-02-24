Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Трое детей погибли в результате пожара в селе Благовещенское Туринского района Свердловской области, сообщили в субботу в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратура Туринского района проводит проверку в связи с обнаружением тел троих детей во время тушения пожара", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в субботу в 6:45 мск в оперативные службы поступило сообщение о возгорании частного жилого дома селе Благовещенское Туринского района. "При тушении пожара были обнаружены тела погибших детей - мальчика и девочки 2014 и 2015 годов рождения и новорожденного ребенка. Родители смогли выбраться из квартиры вместе со старшей дочерью 2012 года рождения, в настоящее время им оказывается медицинская помощь", - сообщили в прокуратуре.

В пресс-службе уточнили, что семья являлась неблагополучной, состояла на учете в органах системы профилактики, родители периодически злоупотребляли спиртными напитками. Назначена пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будет установлена причина возгорания. "Предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем", - сказали в прокуратуре.

Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, произошедшее, по предварительным данным, не связано с криминалом.