Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Свердловской области

Происшествия
24 февраля, 9:32 дата обновления: 24 февраля, 10:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, февраля. /ТАСС

Двое взрослых и ребенок госпитализированы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Трое детей погибли в результате пожара в селе Благовещенское Туринского района Свердловской области, сообщили в субботу в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратура Туринского района проводит проверку в связи с обнаружением тел троих детей во время тушения пожара", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в субботу в 6:45 мск в оперативные службы поступило сообщение о возгорании частного жилого дома селе Благовещенское Туринского района. "При тушении пожара были обнаружены тела погибших детей - мальчика и девочки 2014 и 2015 годов рождения и новорожденного ребенка. Родители смогли выбраться из квартиры вместе со старшей дочерью 2012 года рождения, в настоящее время им оказывается медицинская помощь", - сообщили в прокуратуре.

В пресс-службе уточнили, что семья являлась неблагополучной, состояла на учете в органах системы профилактики, родители периодически злоупотребляли спиртными напитками. Назначена пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будет установлена причина возгорания. "Предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем", - сказали в прокуратуре.

Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, произошедшее, по предварительным данным, не связано с криминалом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: лыжник Большунов упустил золото ОИ-2018 из-за детских ошибок
2
Тюмень нейтрально относится к решению биатлонистов США бойкотировать этап Кубка мира
3
Олимпийская чемпионка из США Липински назвала Загитову Илоном Маском фигурного катания
4
Тренер: лыжник Ларьков поздно пришел в спорт, но проявил трудолюбие
5
Российская бобслеистка Сергеева отказалась от вскрытия допинг-пробы "Б"
6
Крюков считает, что лыжник Большунов допустил ошибку, не поменяв лыжи по ходу марафона
7
Тренер: Большунов достойно выступил на ОИ, но в масс-старте его подвели лыжи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама