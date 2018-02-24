AFP: нотариуса из Ниццы обвинили в махинациях в рамках расследования дела Керимова

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Нотариуса российского происхождения Александра Гречишкина-Курганского, работающего в Ницце в сфере недвижимости, обвинили в соучастии в уклонении от уплаты налогов в рамках расследования дела российского сенатора Сулеймана Керимова. Об этом сообщило в субботу AFP.

По сведениям агентства, юристу предъявлены обвинения в финансовых махинациях, однако суд разрешил ему остаться на свободе под подпиской о невыезде. Для этого сторона защиты согласилась уплатить залог в размере €100 тыс., сообщил адвокат нотариуса Жерар Боду.

По его словам, Гречишкина-Курганского обвиняют в том, что он "был консультантом покупателя" виллы "Иер" на Лазурном берегу, из-за которой началось расследование в отношении Керимова. По мнению следователя, нотариус подписывал документы по сделкам с дорогой недвижимостью, включая и эту виллу. Покупателем же выступил швейцарский предприниматель Александр Штудхальтер, которого французские следователи ранее обвинили в финансовых махинациях.

"Я считаю, что факты, указывающие на соучастие [Гречишкина-Курганского в махинациях], не имеют подтверждения", - настаивает адвокат Боду. На следующей неделе он намерен обжаловать эти обвинения в Апелляционном суде.