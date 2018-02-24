Трое мужчин найдены мертвыми в автомобиле в Подмосковье

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Тела трех человек обнаружены в автомобиле в одном из поселков в Чеховском районе Московской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В поселке Новосёлки Чеховского района в транспортном средстве найдены тела трех мужчин. Обстоятельства их смерти выясняются", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области подтвердили факт обнаружения тел.

По факту обнаружения тел СК начал проверку.

Автомобиль, в котором они были найдены, прибыл из Казахстана, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Она отметила, что в субботу в кабине припаркованный около склада в Новосёлках фуры обнаружены тела троих мужчин без признаков насильственной смерти.

В кабине автомобиля обнаружена газовая горелка, которую мужчины использовали для отопления.

Они могли скончаться от отравления газом, однако точную причину смерти определят после экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметила представитель следственного управления.