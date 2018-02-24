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Власти Туниса задержали следовавшее из Новороссийска турецкое судно

Происшествия
24 февраля, 18:26 UTC+3 ТУНИС /Корр. ТАСС, Алексей Меркулов

Среди членов экипажа, по данным российского посольства, граждан РФ нет

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ТУНИС, 24 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Судно турецкой компании Akdeniz Roro 15 февраля попало в шторм и запросило заход в порт города Сфакс (в 270 км к юго-востоку от столицы Туниса) для осуществления ремонтных работ. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в субботу в посольстве России в Тунисе.

"Судно, принадлежащее турецкой компании Akdeniz Roro, направлялось из Новороссийска в камерунский порт Дуала с грузом, предназначенным для властей Центральноафриканской республики, - указали в российском диппредставительстве. - 15 февраля судно попало в шторм и запросило заход в порт города Сфакс для осуществления ремонтных работ, где был начат таможенный досмотр корабля, который продолжается по настоящий момент". "Представитель компании - владельца груза находится в Тунисе для прояснения ситуации с судном", - добавил представитель посольства.

"Среди членов экипажа задержанного судна российских граждан нет", - подчеркнули в диппредставительстве.

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