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В Мексике более 20 человек пострадали при нападении роя пчел на город

Происшествия
24 февраля, 21:22 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 24, февраля. /ТАСС

Половине пострадавших потребовалась госпитализация

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МЕХИКО, 24 февраля. /ТАСС/. Не менее 24 жителей города Сапопан в штате Халиско на западе Мексики пострадали при нападении роя пчел. Об этом сообщил в субботу телеканал Televisa.

На помощь людям пришли спасатели, сотрудники полиции и пожарные. "Это был довольно агрессивный рой, они жалили даже сквозь спецодежду", - рассказал руководитель пожарной службы Сапопана Серхио Рамирес. Половина пострадавших, в том числе трое пожарных, были госпитализированы.

О том, что могло стать причиной нападения насекомых, не сообщается.

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