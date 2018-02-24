В Мексике более 20 человек пострадали при нападении роя пчел на город

МЕХИКО, 24 февраля. /ТАСС/. Не менее 24 жителей города Сапопан в штате Халиско на западе Мексики пострадали при нападении роя пчел. Об этом сообщил в субботу телеканал Televisa.

На помощь людям пришли спасатели, сотрудники полиции и пожарные. "Это был довольно агрессивный рой, они жалили даже сквозь спецодежду", - рассказал руководитель пожарной службы Сапопана Серхио Рамирес. Половина пострадавших, в том числе трое пожарных, были госпитализированы.

О том, что могло стать причиной нападения насекомых, не сообщается.