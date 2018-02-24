Акробат сорвался с высоты во время выступления цирка Запашного в Элисте

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Воздушный акробат сорвался с высоты во время выступления цирка Мстислава Запашного в Элисте. Артист находится в реанимации, сообщили в субботу ТАСС в администрации республики Калмыкия.

"Во время выступления цирка [Мстислава] Запашного с высоты сорвался акробат Антон Мартынов. Сейчас он в реанимации, ему оказывается всевозможная помощь", - уточнили в администрации. Там же отметили, что обстоятельства происшествия выясняются.

Цирк выступал в Элисте в спорткомплексе "Ойрат-арена". В администрации подчеркнули, что "все технические параметры для проведения представления были соблюдены".

Как уточнили ТАСС в пресс-службе цирка, сейчас помощь акробату оказывают врачи Калмыкии, которые уже наладили видеоконференцссвязь с московскими медиками. Кроме того, из Астрахани для оказания помощи выехал нейрохирург.

"Будет собираться еще консилиум врачей, после этого будет принято решение, какие меры предпринимать дальше. Состояние тяжелое, но угрозы для жизни нет", - добавили в пресс-службе.

Цирк не будет отменять гастроли

Цирк Мстислава Запашного не будет отменять гастроли после падения акробата. Об этом сообщил ТАСС в субботу заместитель директора цирка по организации гастролей Парвиз Гаджиев.

"Ничего нет (отменять гастроли не будут), эти случаи в цирке, они бывают всегда", - пояснил Гаджиев.

По его словам, администрация окажет помощь артисту.

"Полностью администрация цирка это взяла под контроль. Сам Запашный в больнице на данный момент", - добавил он.

Причина падения

Гаджиев добавил, что причиной падения мог стать ремень, вышедший из карабина.

"По предварительным данным, это не трос оборвался, а вышел ремень из карабина. Это видно даже на видео. Артисты выступали без страховки. Сейчас ведутся следственные действия", - уточнил Гаджиев.

По информации цирка, акробат сорвался с 5-6 метров, получил серьезные травмы головы.