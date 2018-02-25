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AP: власти Флориды задержали двух подростков, выступавших с угрозами в адрес школ

Происшествия
25 февраля, 2:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, февраля. /ТАСС

Один из задержанных рассказал приятелям в видеочате, что собирается совершить нападение на школу, а другой - рассылал угрозы через соцсети

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НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы американского штата Флорида задержали двух подростков, которые выступали с угрозами в адрес местных школ. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press (AP).

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© AP Photo/Joel Auerbach

При стрельбе в школе во Флориде погибли 17 человек

По его данным, полиция города Бойнтон-Бич арестовала 14-летнего школьника, который в ходе видеочата рассказал двум приятелям, что он якобы намеревается совершить нападение на школу. Ученик, имя которого не раскрывается, в частности, продемонстрировал на камеру две единицы оружия, которые он, по его словам, намеревался использовать в ходе атаки. Полиция, получив наводку, задержала подростка. В его доме были найдены и изъяты пистолет и винтовка, оказавшиеся пневматическими.

В то же время сотрудники управления шерифа округа Клей на северо-востоке Флориды арестовали еще одного школьника, который через социальные сети рассылал угрозы в адрес местной средней школы. Он утверждал, что хочет совершить нападение на учебное заведение. Ему предъявлены обвинения в распространении угроз.

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