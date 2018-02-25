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Более 3,5 тыс. человек остались без отопления из-за аварии в Костроме

Происшествия
25 февраля, 8:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, февраля. /ТАСС

В зоне отключения также оказались шесть детсадов и школ

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МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Прорыв трубопровода в Костроме стал причиной отключения теплоснабжения в 74 домах, в которых проживают более 3,5 тыс. человек. Об этом в воскресение сообщили в региональном управлении МЧС.

"Около 01:35 из-за прорыва трубопровода диаметром 600 мм на улице Борьбы в Костроме отключено теплоснабжение в 74 домах разной этажности, в которых проживают свыше 3,5 человек, в том числе 780 детей. Так же в зоне отключения - шесть детсадов и школ", - сообщили в ведомстве.

По данным метеорологов, в Костроме утром в воскресенье минус 24 градуса мороза. К ликвидации ЧП привлечены аварийные бригады Территориальной генерирующей компании №2 (ТГК-2) в составе восьми человек и пяти единиц техники, к ним на помощь привлечены три человека и одна единица техники от МЧС, а также бригада от городского хозяйства.

Планируется, что авария будет ликвидирована в 13:00 мск.

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