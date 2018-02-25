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Крыша обрушилась в школе в Красноярском крае

Происшествия
25 февраля, 9:23 UTC+3 КРАСНОЯРСК

Занятия пока что проходят в соседней школе в деревне Александровка

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КРАСНОЯРСК, 25 февраля. Крыша обрушилась в школе в деревне Альгинка в Ирбейском районе Красноярского края. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь министерства образования региона Надежда Квитковская.

"Обрушение крыши произошло 23 февраля. Из-за аварийного состояния школы за неделю до обрушения, власти района приняли решение о ее закрытии", - сообщила она, добавив, что учеников и учителей возили в соседнюю школу в деревне Александровка, в 9 км от Альгинки.

В понедельник ведомство будет решать, из каких источников будет проведена работа по восстановлению строения.

На момент обрушения в школе никого не было. Как сообщают в социальных сетях, в здании также находилась библиотека и фельдшеро-акушерский пункт. Школа в деревне Альгинка была введена в эксплуатацию в 1994 году. В школе числится 21 ученик.

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