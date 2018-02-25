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Экс-министр труда Ингушетии найден мертвым в Магасе

Происшествия
25 февраля, 15:00 UTC+3 МАГАС МАГАС 25, февраля. /ТАСС

Рядом с экс-министром в бессознательном состоянии найдены его жена и сын

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МАГАС, 25 февраля. /ТАСС/. Бывший министр труда и занятости Ингушетии Багаудин Маршани найден мертвым в столице республике Магасе. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Следственного управления СК РФ по Ингушетии Зураб Героев.

"Багаудин Маршани был найден мертвым в Магасе. Рядом с ним в бессознательном состоянии найдены его жена и сын. Предварительная версия - отравление угарным газом", - сказал Героев.

По его словам, супруга и сын экс-министра госпитализированы и находятся в реанимации.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, Маршани был найден мертвым в своем доме.

Следственные органы устанавливают обстоятельства и причину смерти.

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