Экс-министр труда Ингушетии найден мертвым в Магасе

МАГАС, 25 февраля. /ТАСС/. Бывший министр труда и занятости Ингушетии Багаудин Маршани найден мертвым в столице республике Магасе. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Следственного управления СК РФ по Ингушетии Зураб Героев.

"Багаудин Маршани был найден мертвым в Магасе. Рядом с ним в бессознательном состоянии найдены его жена и сын. Предварительная версия - отравление угарным газом", - сказал Героев.

По его словам, супруга и сын экс-министра госпитализированы и находятся в реанимации.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, Маршани был найден мертвым в своем доме.

Следственные органы устанавливают обстоятельства и причину смерти.