Подача тепла в Костроме полностью восстановлена

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Аварийные бригады Территориальной генерирующей компании №2 (ГТК-2) в Костроме ликвидировали порыв на трубопроводе и полностью восстановили подачу тепла для более 3,5 тыс. жителей свыше 70 домов. Об этом сообщил дежурный оперативно-диспетчерской службы компании.

"Тепло подано во все дома, которые оставались без него после аварии", - сказал дежурный ГТК-2.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье при температуре воздуха минус 24 градуса около 1:35 мск из-за порыва трубопровода в Костроме без тепла остались 74 дома, в которых проживают более 3,5 тыс. человек, в том числе 780 детей. Также в зону отключения попали шесть детсадов и школ.