Движение трамваев на северо-западе Москвы приостановлено из-за ДТП с легковушкой

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Движение трамваев в столичном районе Строгино приостановлено из-за повреждения контактной сети в результате ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского управления ГИБДД.

"Около дома 22 по улице Маршала Катукова в результате столкновения легкового автомобиля и трамвая произошло повреждение контактной сети. На место вызвана рабочая бригада", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших в аварии нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.