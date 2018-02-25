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Движение трамваев на северо-западе Москвы приостановлено из-за ДТП с легковушкой

Происшествия
25 февраля, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, февраля. /ТАСС

Авария произошла на улице Маршала Катукова

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МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Движение трамваев в столичном районе Строгино приостановлено из-за повреждения контактной сети в результате ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского управления ГИБДД.

"Около дома 22 по улице Маршала Катукова в результате столкновения легкового автомобиля и трамвая произошло повреждение контактной сети. На место вызвана рабочая бригада", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших в аварии нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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