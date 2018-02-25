Пострадавшего в ДТП в Крыму ребенка доставят в больницу Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Десятилетний ребенок, получивший травмы в ДТП в Красногвардейском районе Крыма, будет доставлен в республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе Министерства здравоохранения республики.

Как ранее сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, авария произошла в воскресенье утром. Водитель микроавтобуса не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево. В результате один человек погиб, пятеро, в том числе двое детей пострадали.

"Пострадавшего десятилетнего ребенка доставят в детскую больницу в Симферополе, еще один пострадавший, девятилетний ребенок, будет проходить лечение амбулаторно", - сообщила представитель пресс-службы минздрава республики.

По ее словам, двое пострадавших взрослых находятся в реанимации.

По данным МВД Крыма, причиной ДТП могли послужить плохие погодные условия. Ранее сообщалось, что в Крыму действует штормовое предупреждение в связи с ожидаемым северо-восточным ветром, порывы которого могут достигать 22 м/с, а также сильным снегом и метелью.