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Пострадавшего в ДТП в Крыму ребенка доставят в больницу Симферополя

Происшествия
25 февраля, 17:21 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 25, февраля. /ТАСС

Второй пострадавший ребенок будет проходить лечение амбулаторно

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Десятилетний ребенок, получивший травмы в ДТП в Красногвардейском районе Крыма, будет доставлен в республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе Министерства здравоохранения республики.

Как ранее сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, авария произошла в воскресенье утром. Водитель микроавтобуса не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево. В результате один человек погиб, пятеро, в том числе двое детей пострадали.

"Пострадавшего десятилетнего ребенка доставят в детскую больницу в Симферополе, еще один пострадавший, девятилетний ребенок, будет проходить лечение амбулаторно", - сообщила представитель пресс-службы минздрава республики.

По ее словам, двое пострадавших взрослых находятся в реанимации.

По данным МВД Крыма, причиной ДТП могли послужить плохие погодные условия. Ранее сообщалось, что в Крыму действует штормовое предупреждение в связи с ожидаемым северо-восточным ветром, порывы которого могут достигать 22 м/с, а также сильным снегом и метелью.

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