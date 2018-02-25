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Грунтовые воды окрасили в оранжевый цвет реку в Северной Осетии

Происшествия
25 февраля, 19:21 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 25, февраля. /ТАСС

По предварительным данным экологов, загрязнение не представляет угрозы для речной фауны, однако точное заключение можно будет дать после анализа проб

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ВЛАДИКАВКАЗ, 25 февраля. /ТАСС/. Река Ардон в Северной Осетии окрасилась в ярко-оранжевый цвет. Сообщение об этом поступило от жителей поселка Мизур в министерство природных ресурсов и экологии республики. По предварительным данным, причиной происшествия стали грунтовые воды, вымывающие из соседней шахты глину и ржавчину, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства.

"В результате потепления грунтовые воды стали проникать в шахту, где когда-то проводились горные разработки. Сейчас шахта бесхозная. Как считают в администрации поселка Мизур, через скальные породы стали вытекать смывы глины, ржавых труб, где нет никаких химических элементов. В данный момент эта утечка прекращена", - уточняется в сообщении.

Специалисты взяли пробы сточных вод из места смыва, а также ниже по течению реки Ардон. По предварительным данным экологов, загрязнение не представляет угрозы для речной фауны, однако точное заключение можно будет дать после анализа проб. Ситуация остается под контролем Мизурской администрации.

Ардон является левым притоком реки Терек, протекает по территории Северной Осетии, протяженность реки превышает 100 километров.

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