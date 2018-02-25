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Автомобиль с тремя людьми провалился под лед в Калининградской области

Происшествия
25 февраля, 20:25 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 25, февраля. /ТАСС

Как сообщили в региональном управлении МЧС, два человека смогли выбраться из автомобиля, третий, вероятно, погиб

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КАЛИНИНГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. Автомобиль "Ока" с тремя людьми провалился под лед в Куршском заливе в районе поселка Заливино Калининградской области. По данным регионального управления МЧС, два человека выбрались из машины самостоятельно, третий, вероятно, погиб.

"На спасение выходило подразделение калининградского поискового спасательного отряда, расположенного в городе Полесск. Двое человек доставлены на берег на катере на воздушной подушке и переданы сотрудникам скорой медицинской помощи", - уточнили ТАСС в ведомстве.

Как добавили в пресс-службе МЧС, по словам спасенных, с ними в автомобиле был третий человек, однако автомобиль быстро ушел под воду.

Все данные переданы региональному отделению полиции, там будет принято решение по его поиску.

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