Автомобиль с тремя людьми провалился под лед в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. Автомобиль "Ока" с тремя людьми провалился под лед в Куршском заливе в районе поселка Заливино Калининградской области. По данным регионального управления МЧС, два человека выбрались из машины самостоятельно, третий, вероятно, погиб.

"На спасение выходило подразделение калининградского поискового спасательного отряда, расположенного в городе Полесск. Двое человек доставлены на берег на катере на воздушной подушке и переданы сотрудникам скорой медицинской помощи", - уточнили ТАСС в ведомстве.

Как добавили в пресс-службе МЧС, по словам спасенных, с ними в автомобиле был третий человек, однако автомобиль быстро ушел под воду.

Все данные переданы региональному отделению полиции, там будет принято решение по его поиску.