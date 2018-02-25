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Бензовоз попал в ДТП в Ленобласти

Происшествия
25 февраля, 20:30 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, февраля. /ТАСС

Специалисты собирают топливо со льда Финского залива

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Бензовоз столкнулся с ограждением на трассе в Выборгском районе Ленинградской области. Как сообщили ТАСС в воскресенье в региональном управлении МЧС, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов.

"Вызов на аварию с участием бензовоза в Выборгском районе поступил в 18:08 мск. В результате ДТП произошел разлив нефтепродуктов - топливо оказалось на льду Финского залива, его уже собирают. Угроза экологической ситуации отсутствует", - сказали в пресс-службе.

В региональном управлении ГИБДД ТАСС сообщили, что бензовоз "ГАЗ 3109" столкнулся с ограждением, это стало причиной аварии, водитель не пострадал.

В дорожной службе также отметили, что экологической ситуации ничего не угрожает - топливо не попало в акваторию Финского залива, а работы по сбору нефтепродукта со льда скоро должны закончиться.

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