Вторая за сутки авария произошла на теплосетях Костромы

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Прорыв на теплосетях в Костроме стал причиной второго за сутки отключения теплоснабжения в 13 жилых домах с населением около 1 тыс. человек. Об этом сообщила ТАСС дежурная муниципального предприятия Костромы "Городские сети".

"Отопление отключено в 14 домах по улицам Козуева, Коммунаров, Ткачей, там около 1 тыс. потребителей. Первая авария случилась на трубопроводе 600 мм в районе улицы Борьбы, а эта авария произошла на квартальных теплосетях районе дома №129 на улице Козуева", - сказала она, уточнив, что восстановить подачу тепла планируется к 22:30 мск.

Первая авария на трубопроводе диаметром 600 мм была зафиксирована около 01:35 в ночь на воскресенье, из-за прорыва на улице Борьбы в Костроме было отключено теплоснабжение в 74 домах разной этажности, в которых проживают свыше 3,5 тыс. человек, в том числе 780 детей.

Полностью восстановить подачу тепла аварийные бригады Территориальной генерирующей компании №2 (ТГК-2) смогли к 13:00 мск.