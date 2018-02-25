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Вторая за сутки авария произошла на теплосетях Костромы

Происшествия
25 февраля, 21:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, февраля. /ТАСС

Без тепла осталась 1 тыс. человек

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МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Прорыв на теплосетях в Костроме стал причиной второго за сутки отключения теплоснабжения в 13 жилых домах с населением около 1 тыс. человек. Об этом сообщила ТАСС дежурная муниципального предприятия Костромы "Городские сети".

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Подача тепла в Костроме полностью восстановлена

"Отопление отключено в 14 домах по улицам Козуева, Коммунаров, Ткачей, там около 1 тыс. потребителей. Первая авария случилась на трубопроводе 600 мм в районе улицы Борьбы, а эта авария произошла на квартальных теплосетях районе дома №129 на улице Козуева", - сказала она, уточнив, что восстановить подачу тепла планируется к 22:30 мск.

Первая авария на трубопроводе диаметром 600 мм была зафиксирована около 01:35 в ночь на воскресенье, из-за прорыва на улице Борьбы в Костроме было отключено теплоснабжение в 74 домах разной этажности, в которых проживают свыше 3,5 тыс. человек, в том числе 780 детей.

Полностью восстановить подачу тепла аварийные бригады Территориальной генерирующей компании №2 (ТГК-2) смогли к 13:00 мск.

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