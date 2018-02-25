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По факту убийства мужчины на западе Москвы возбуждено дело

Происшествия
25 февраля, 21:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, февраля. /ТАСС

Личность погибшего устанавливается

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МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Столичный ГСУ СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины на западе Москвы, сообщила в воскресенье ТАСС старший помощник руководителя ведомства Юлия Иванова.

"Вечером 25 февраля вблизи жилых домов по улице 26 Бакинских Комиссаров в городе Москве местные жители обнаружили тело мужчины, на вид 30-35 лет, с огнестрельными ранениями. Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"), - сказала Иванова.

Следователи отрабатывают различные версии совершения преступления, устанавливают личность погибшего, допрашивают возможных очевидцев.

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