По факту убийства мужчины на западе Москвы возбуждено дело

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Столичный ГСУ СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины на западе Москвы, сообщила в воскресенье ТАСС старший помощник руководителя ведомства Юлия Иванова.

"Вечером 25 февраля вблизи жилых домов по улице 26 Бакинских Комиссаров в городе Москве местные жители обнаружили тело мужчины, на вид 30-35 лет, с огнестрельными ранениями. Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"), - сказала Иванова.

Следователи отрабатывают различные версии совершения преступления, устанавливают личность погибшего, допрашивают возможных очевидцев.