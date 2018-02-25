В Пермском крае сошли с рельсов 15 вагонов с рудой

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Вагоны с алюминиевой рудой сошли с рельсов в Пермском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На станции Чайковская Свердловской железной дороги в Нытвенском районе Пермского края сошли с рельсов 15 вагонов с алюминиевой рудой", - сказал источник. Пострадавших нет.

По его словам, вагоны не опрокинулись. Сейчас на месте ведутся аварийные работы, в них задействованы четыре аварийно-восстановительных поезда.

"Из-за аварии в пути могут быть задержаны шесть пассажирских поездов. При этом задержка может составить порядка двух часов", - сказали в экстренных службах.