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В Пермском крае сошли с рельсов 15 вагонов с рудой

Происшествия
25 февраля, 22:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, февраля. /ТАСС

Сообщается, что из-за инцидента могут быть задержаны шесть пассажирских поездов

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МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Вагоны с алюминиевой рудой сошли с рельсов в Пермском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На станции Чайковская Свердловской железной дороги в Нытвенском районе Пермского края сошли с рельсов 15 вагонов с алюминиевой рудой", - сказал источник. Пострадавших нет.

По его словам, вагоны не опрокинулись. Сейчас на месте ведутся аварийные работы, в них задействованы четыре аварийно-восстановительных поезда.

"Из-за аварии в пути могут быть задержаны шесть пассажирских поездов. При этом задержка может составить порядка двух часов", - сказали в экстренных службах.

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