СМИ: мощный взрыв прогремел в продовольственном магазине в английском Лестере

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в воскресенье в небольшом продовольственном магазине в английском Лестере. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По ее данным, полностью разрушено двухэтажное здание, на первом этаже которого находился магазин. Издание опубликовало фотоснимки и видеозаписи с места ЧП, на которых запечатлен крупный пожар. "Мы имеем дело с серьезным чрезвычайным происшествием на улице Хинкли-роуд в Лестере. Все аварийные службы в настоящий момент задействованы в ликвидации его последствий", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter полиции Лестера.

Стражи порядка проинформировали, какие именно улицы поблизости от места взрыва перекрыты, и рекомендовали жителям избегать этот район.

Агентство Press Association информировало, что в ликвидации пожара задействованы шесть пожарных расчетов. Сотрудники экстренных служб также начали поисково-спасательную операцию. На данный момент информация о жертвах или пострадавших не поступала.