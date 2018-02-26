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В Ступине задержали троих подозреваемых в серии краж из частных домов

Происшествия
26 февраля, 10:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

По предварительным данным, установлена причастность задержанных к восьми эпизодам противоправной деятельности

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МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Ступине троих подозреваемых в совершении серии краж из частных домов. Об этом в понедельник ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Установлено, что злоумышленники повреждали стеклопакеты и проникали в частные дома, расположенные на территориях СНТ, откуда похищали бытовую технику, электроинструменты и личные вещи граждан", - сказала она.

По словам Петровой, подозреваемые были задержаны в момент совершения очередного преступления. "Установлена их причастность к совершению восьми эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила около 400 тыс. рублей", - добавила представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража" УК РФ. Задержанные находятся под подпиской о невыезде.

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